日媒：川普的「電話外交」 忘記中國？
農曆春節期間，美國總統川普透過與各國首領的電話磋商實現選舉約定。川普與俄國總統普亭就「聯合打擊伊斯蘭國(IS)」進行交流；與墨國總統尼托達成擱置圍牆費用負擔的議題；其唯獨未與在南海和貿易議題皆出現摩擦的中國進行電話磋商，成一大焦點。
據《日經中文網》報導，川普於1月28日與普亭舉行電話磋商，雙方就聯合打擊IS的議題進行交流，白宮發聲明稱此為「改善需要修復的美俄關係的重要出發點」；普亭更稱「美國是打擊恐怖主義政爭中重要的夥伴」。
由於歐巴馬當政時期的美俄兩國關係惡化，川普力推當政後的「改變」，盼留下較前政權發生轉變的印象。然電話磋商中未提及共和黨內對放寬對俄制裁有強烈異議，可能作為日後核裁軍談判的王牌。
先打出一記高球，再依對方反應行事，這是商人川普常使用的談判手段，若能引出部分有利條件，代表整體而言存在讓步的可能性。川普於1月25日簽署了「建立大型實體障礙」的行政命令，雖導致原定於26日的美墨會談中止，然雙方總統仍於27日的電話磋商中，同意暫時擱置「圍牆費用負擔」的議題。
川普接著與訪美的英國首相梅伊進行會談，確認美歐安保合作框架的核心－北大西洋公約組織(NATO)的重要性。並對法、德兩國提出NATO加盟國須公平分攤費用，並稱若同盟國不承擔相應的軍費，美國將不履行防衛義務。川普日前命令暫停接收難民的舉動，遭受各界批評，川普更再次表達脫離NATO的意向。
與日本首相安倍晉三舉行的電話磋商中，川普為增加本國的就業機會，要求日本汽車業作出貢獻，而未提及選舉時曾主張增加駐日美軍費用負擔的問題，可以看出其對日外交中貿易優先的策略。
川普一系列的外交手段中，焦點在於中國。川普並未有與中國國家主席習近平舉行電話磋商的計畫，而美國國防部長馬提斯選擇日、韓為首次出訪的國家，從中顯見其重視中國周邊同盟國的策略。
川普已明確表示不受「一個中國」原則約束，同時抗議中國於南海的人工島軍事化行為，另也對中國的匯率和貿易問題表達強烈不滿。未來對於削減貿易逆差所進行的談判中，美、中兩國的摩擦恐將再升級。
(中時電子報)
文章來源：日經中文網
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