何卓飛賀南英隊慶 校友追念恩師陳清傳

南英校友會活動。（葉國輝提供）

南英校友會活動。（葉國輝提供）

農曆大年初三（1月30日），台南市民德國中棒球場突然來了两位重量級貴賓，即掌管全國體育事務的何卓飛署長，以及國内第1位四級棒球國手、台灣體大林華韋校長，頓使賽會主席李憲宗老國手大受感動！

當天李憲宗除了稱許張錫杰、葉國輝及葉明山三位策辦校友的用心外，並代表校友會感謝兩位貴賓在年假中從北、中部趕來共襄盛舉，為南英棒球70周年隊慶及陳清傳盃添加佳話。也顯示素有「國手製造廠」美譽的南英棒球隊，的確深得各界的肯定和讚譽。

南英棒球校友會。（葉國輝提供）

李憲宗會長亦對其他到場的貴賓，如台南市體育總會吳志祥副理事長、台南市長青棒協陳德銘榮譽理事長、台南大學人文學院林登順會長、華興棒球校友會溫金明會長、慢壘將軍吳東林博士、比菲多長青棒球隊領隊王育堂總經理等人，再致由衷謝忱！另亦感謝南英老教練王麗旭，及陳清傳教練之子撥空参加。

南英校友會活動。（葉國輝提供）

何卓飛署長在致詞時除讚揚南英長期對台灣棒運貢獻，更肯定校友追念陳清傳教練，是一種懷念與報答師恩的行為。

林華韋校長應邀致賀時則强調，在其棒球生涯中曾接受吳祥木、杜勝三、葉國輝、陳錦志等南英校友的調教，獲益良多亦感恩在心。

最後台南市體育總會吳志祥副理事長，亦以長青棒協理事長的身分，推崇南英棒球隊數十年来對府城棒運的卓越貢献。

南英校友會活動。（葉國輝提供）

開幕典禮後，即由與會校友参加九宮格投準，結果由統一獅教練杜福明拔得頭籌，獲頒深具《飲水思源》意涵的不銹鋼巨無霸保温杯。

會後全體校友移往由統一獅前投手教練葉福榮校友所經營的《強棒友魚海鮮餐廳》餐敍。

南英校友會活動。（葉國輝提供）

【隊慶活動花絮】

■體育署何卓飛署長

在年假中特南下親賀《南英棒球70隊慶暨第四屆陳清傳盃棒藝賽》，可謂對這項在台灣棒壇應屬極大盛事，和值得珍惜的文化資產，作了最真誠見證和肯定！

大家對這位體壇最高首長意外駕臨，不但讓在場數十位校友及貴賓大感驚喜亦倍感榮耀！

何署長除了有「好作伙」（何卓飛的台語諧音）亦很「會做人」，不像一般首長致完詞或待會畢即走，反而排除其他行程特別留下参加午宴與眾校友熱情交談，直至宴會結朿才離開，贏得在場所有人的讚佩！

■原先計畫在室外球場舉行開幕慶祝儀式，顧及年長校友抵擋不了南台灣烈陽照射，特改在球場貴賓室舉行，亦改變原訂在室外競技的四項技藝賽，由九宫格投準取代，結果由統一獅杜福明拔得頭籌。

■南英棒球隊成立70周年隊慶，棒球前輩真的眾星雲集，多位前輩都是偶像。如民國60年代傳奇投手飆速王蔡旭峰、鐵衛三壘手黃家興、前職棒杜福明...，還有校友林華韋、前總統府侍衛主任吳將軍，體育署何卓飛署長也蒞臨致賀。（本段係摘自華興棒球校友會温金明會長在校友會群組的感言）

(中時電子報)