美防長：釣魚台適用美日安保條約

美國國防部長馬提斯今天抵日本訪問，這是美國川普政府上台後首位部長訪日。馬提斯拜會日本首相安倍晉三時表示，釣魚台適用美日安全保障條約。

今天抵達日本進行為期2天訪問的美國國防部長馬提斯（James Mattis）下午5時半左右，到日本首相官邸（行政中心）拜會安倍。雖是禮貌性的拜會行程，但他與安倍進行了約50分鐘的會談。

會談一開始，安倍祝賀馬提斯就任國防部長，且說日本與美國川普政府之間，一定能向全球宣示美日同盟是堅定不搖的。

馬提斯說：「我年輕時曾駐日，雖事隔多年，能再度來到日本，感到很高興。之所以選擇這個區域做為首度外訪之地，主要是想表達即使在美國政權輪替的過渡期，美國也是百分之百堅定地與首相您以及日本人民，肩並肩站在一起。」

馬提斯還說：「美日共同面臨各種課題，也面臨北韓的挑釁，我要清楚確定美日安全保障條約第5條於當今的重要性，與1年前、5年前沒兩樣，今後5年、10年也不會改變。」

馬提斯明確地表示，釣魚台列嶼適用美國有協防日本義務的美日安保條約第5條。

日媒報導，馬提斯的意思是指，如果有任何侵害日本對釣魚台列嶼施政權的片面行動，美國都反對。美國會以包含核武戰力在內的軍事力持續保護同盟國。

安倍對馬提斯表示，這地區的安全保障環境趨於嚴峻，日本要加強國防能力，想主動擴大所扮演角色。安倍希望加強美日同盟，美日有必要合作處理安全保障的課題。

有關北韓的局勢，安倍與馬提斯都同意，絕不容許北韓開發核武及彈道飛彈，美日、美日韓有必要合作提高遏止力及應對能力。包含日本人遭北韓綁架的有關北韓的各問題，這些國家將加強合作應對。

此外，有關駐留沖繩（琉球）的美軍普天間基地遷移到沖繩縣名護市邊野古一事，安倍與馬提斯都認為這是唯一的解決之道。

馬提斯在拜會安倍之後，與日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉舉行會談，針對沖繩美軍普天間基地的遷移計畫、沖繩減輕基地的負擔等，進行意見交換。之後，馬提斯也與日本外務大臣岸田文雄會談。

明天馬提斯將與日本防衛大臣稻田朋美舉行會談。

美國總統川普在總統大選期間主張日本應負擔更多的美軍駐留經費，否則要將駐日美軍撤出日本。他還主張，日韓可擁有核武以提高對付北韓的能力。

日媒報導，今天馬提斯與安倍舉行會談時，並沒有提及美軍駐留經費的問題。1060203

(中央社)