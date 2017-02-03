美澳領導人失和 陸外長適時訪澳洲
中國大陸今天宣布，外長王毅下週將出訪澳洲。在美國總統川普（Donald Trump）打亂全球外交格局之際，王毅此行將使中澳加強雙邊關係的可能性增加。
法新社報導，大陸外交部發言人陸慷在例行記者會表示，王毅將自7至10日訪問澳洲和紐西蘭。
這是中國農曆新年後，王毅首次的外訪。陸慷指王毅此行「充分表明中方對發展同兩國關係的重視」。
這類出訪雖然通常都是早已計畫妥當，但宣布的時機，恰逢川普與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）的電話交談出現了餘波盪漾。
據報川普1月29日與滕博爾通電話時，針對一項難民協定痛斥滕博爾，隨後突然中斷對話，顯示在川普主政之始，美澳關係並不順利。
這次衝突可能讓中國大陸有了可趁之機，目前大陸正設法要善加利用美國在川普領導下已出現變動的外交關係。
由於美國已退出跨太平洋夥伴協定（TPP），澳洲與一些國家轉而對北京支持的另1項貿易協定表示出興趣。
去年7月，美國、日本和澳洲發表聯合聲明，促請中國大陸勿在爭議性的南海興建軍事設施及填海造陸。
王毅當時曾譴責這項聲明，並指控美日澳三國「煽風點火」。
歷經多年艱難談判後，中澳兩國在2015年簽署了自由貿易協定。（譯者：中央社周慧盈）1060203
(中央社)
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