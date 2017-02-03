新片看板 分裂迎戰黑貓魯道夫
名導奈沙馬蘭以多重人格為題材的「分裂」今天上映，迎戰改編全球熱賣、日本暢銷國民童書「黑貓魯道夫」，以及美國獨立電影大師吉姆賈木許執導的「派特森」。
1.分裂（Split）是印度裔美國導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）執導，蘇格蘭男星詹姆斯麥艾維（James McAvoy）主演，描述被診斷出有23個人格的「凱文」，還有1個主宰全部人格的他尚未顯現，為在人格戰爭存活下去，綁架3名少女，面對現實與幻想世界即將崩解，「凱文」要想盡辦法戰勝、逃出。
2.黑貓魯道夫（Rudolf the Black Cat）是全球熱賣100萬本的日本暢銷國民童書，首度改編為劇場版，動畫技術以現實生活日本街道的流浪貓們為藍本，每根毛都栩栩如生。日本演員井上真央、鈴木亮平攜手耍萌獻聲配音，打造家喻戶曉的貓咪流浪奇遇記。
3.派特森（Paterson）是美國獨立電影大師吉姆賈木許（Jim Jarmusch）執導，描述深愛妻子的公車司機「派特森」，每天開著公車在城市穿梭，熱愛詩意的他在這反覆尋常的路途自得其樂，尋找整座城市的小幸福，夫妻倆寫下屬於彼此充滿詩意又動人的詩篇，片中關鍵角色鬥牛犬搶戲又吸睛。1060203
(中央社)
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