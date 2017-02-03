回應川普 北京強調不打貨幣戰

我要評比

美國總統川普批評北京藉由人民幣貶值而傷害美國企業和消費者。對此，北京當局今天回應說，中國大陸從未以人民幣為工具而藉此取得貿易競爭優勢，也不尋求「貨幣戰」。

川普（Donald Trump）在總統選戰中，從頭到尾一直揚言要對中國大陸徵收懲罰性關稅，藉此降低美國貿易赤字，因為是貨幣操縱國的關係，北京任何正式聲明都可能為美國徵收罰性關稅提供方法。

路透社報導，川普1月31日嚴詞抨擊日本及中國大陸，指這兩個美國的關鍵貿易夥伴讓各自貨幣貶值。

日本決策當局1日回擊川普的指控時強調，日本恪守20國集團（G20）的協議，不做競貶貨幣的事情。

在為期1週的農曆春節假期後，大陸外交部發言人陸慷代表政府首度回應川普的評論表示，中美之間的貿易問題應透過協商來解決。

陸慷在例行記者會表示：「中國從來不會把貨幣戰作為謀取貿易優勢或提升競爭力的手段。」

他說：「我們無意打貨幣戰。從長遠看，這種貨幣戰對中國自身並不利。」

5到10年前，外界普遍認為中國大陸壓低人民幣幣值，藉此獲取貿易競爭優勢；而許多經濟學家則說，北京當局去年致力於支撐人民幣幣值。

面對因經濟不確定性而引發的資金外流，大陸央行已動用數千億美元外匯存底來避免人民幣進一步貶值。不過，人民幣兌美元匯率去年仍貶值近7%，是自1994年以來最大貶幅。

川普最新批評透露出，美國對全球前20名經濟體財金領袖協議的承諾正在削弱。這項協定制議於2008年全球遭逢金融危機之後，各國承諾不會為了競爭目的，而採取針對匯價的政策。

這同時也顯示，川普這位共和黨籍總統的第一個任期要準備揚棄維持20年的「強勢美元」政策。自民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）政府以來，美國一直主張這項政策。（譯者；中央社周慧盈）1060203

(中央社)