大陸網民競曬行李箱 笑中帶淚稱裝的是父母的愛
離家前，爸媽往你行李箱塞了什麼？年節收假，網民紛紛曬出自家行李箱和後車箱照片，過年返程催淚話題迅速在引發連鎖反應，有人感慨表示，「媽媽總覺得我在外面沒飯吃，硬塞了10公斤白米、10公斤臘腸，看到最後，哭了！」也有網民說，塞滿行李箱的不是土特產、不是洋貨，是滿滿的牽掛與不舍，還有滿滿的愛。
據中新網報導指出，年節網民曬出的過年返程從家中帶回的物品，內容琳瑯滿目，分類之後共有五花八門、螞蟻搬家和不可思議三種類型。五花八門有大饅頭，德州扒雞，大棗和掛麵，也有人曬出鹽焗無皮雞腿，有人笑說，「香腸」是返程行李箱的標配，卻沒想到大饅頭也很受歡迎。
螞蟻搬家更能感受父母愛心，網民說，「爸媽塞東西的熱情是不能質疑的，，沒把家搬空就已經是手下留情」很快有人附和表示，貼出一張小轎車後箱照，坦言「我們也是拉了一後備箱的食物」
但最讓人哭笑不得的，則是不可思議型。除了食物，父母竟然還塞了讓人「三條線」的東西。一名女網友說，只是問「有沒有帶香菜？」沒想媽媽就塞了一大捆，還說深圳買不到這麼大的香菜；還有網民說，父母每次返校都塞兩條煙，不想讓他在學校買煙；還有人爆料，朋友出國念書，沒想進海關時發現媽媽竟偷塞了將近10公斤的臘肉，讓他被拒絕入境。
(旺報)
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