蘋果發行百億美元債券 半年來第2度發債

儘管川普政府承諾將對美國企業匯回國內的獲利給予減稅，不過在利率依然處於低位下，讓蘋果仍選擇在美國發債籌資！它繼去年7月後再度涉足債市、發行100億美元債券，成為本周繼微軟後、第2家現金充裕的科技大廠發行債券。

蘋果這次發行新債共分9個部分，其中期限最長是10億美元、票面利率為4.25％的30年期債券。該業者計畫把發債所得用於一般公司用途，包括買回庫藏股、發放股息與資本支出。本週是超級企業發債週，微軟先前發行170億美元債券、AT&T也發債100億美元。

(工商)