蘋果發行百億美元債券 半年來第2度發債
儘管川普政府承諾將對美國企業匯回國內的獲利給予減稅，不過在利率依然處於低位下，讓蘋果仍選擇在美國發債籌資！它繼去年7月後再度涉足債市、發行100億美元債券，成為本周繼微軟後、第2家現金充裕的科技大廠發行債券。
蘋果這次發行新債共分9個部分，其中期限最長是10億美元、票面利率為4.25％的30年期債券。該業者計畫把發債所得用於一般公司用途，包括買回庫藏股、發放股息與資本支出。本週是超級企業發債週，微軟先前發行170億美元債券、AT&T也發債100億美元。
(工商)
關鍵字：蘋果
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。