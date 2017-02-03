美國總統川普(Donald Trump)周五簽署兩項與金融業相關行政命令，一項是重新檢視因應2008年金融危機而制定的陶德法蘭克(Dodd-Frank)法案，另一項則是暫停將在4月生效的委託投資規定。外界認為，上述行政令將是川普上任來鬆綁金融監管法規所採取的最積極行動。

(工商)