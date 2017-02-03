央視《春晚》爆款服裝、山寨吉祥物網路熱賣

《歡樂頌》5位女星在央視《春晚》表演時穿的服裝，「同款」在網路熱賣。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

鳳翔泥塑「鳳尾雞」是今年央視《春晚》的吉祥物。（取自新浪微博＠寶雞新聞網）

央視雞年《春晚》播出後，春晚明星同款服裝及吉祥物「鳳尾雞」成為網店熱銷款，廠家過年期間不休息，不斷加工趕單，山寨「鳳尾雞」一晚成交量達上百筆，甚至連印有「鳳尾雞」圖案的杯子和T恤也問市，法界人士則稱此舉有侵犯央視著作權的疑慮。

目前多家網店銷售的央視雞年《春晚》爆款服飾中，以電視劇《歡樂頌》5位女星楊紫、蔣欣、喬欣、劉濤、王子文的服飾最熱門，單價最高的已經賣到了上千元（人民幣，下同）。5人表演「歡樂頌五美」開場節目時，不同的紅色系衣服，引發觀眾熱議，立刻在網店出現同款商品，並接受大量預購。例如劉濤所穿的紅色連身褲打上「春晚同款爆款」標簽，價錢從幾十元到幾百元不等，甚至還有店家打出「699元，現在接受預訂，大小號只要標注就行，年後發貨」，還強調衣服「保證和劉濤身上的一模一樣」。

港星陳偉霆的「同款西服」訂價則從399元到最高1萬2888元不等，網友稱：「買這些同款就是爲了能夠沾沾年味，穿上體驗體驗明星的感覺。」

央視《春晚》的吉祥物、鳳翔泥塑「鳳尾雞」的「同款」也是熱銷商品，山寨版的價格從幾十元到上百元不等，有網店店主標榜：「1:1的高仿款，跟正版的一模一樣，分大小號。不管是送禮還是自己家裡擺設，都有面子。」而且一上架就有人下單，一晚成交量達上百筆，超過預期。

除了山寨版的泥塑「鳳尾雞」，一些印有「鳳尾雞」圖案的馬克杯及T恤也受到網友青睞。

(旺報)