試射飛彈不甩警告 川普轟伊朗玩火
伊朗對美國總統川普就其最新試射飛彈發出的警告，駁斥為毫無根據且具挑釁意味，川普今天指控伊朗在「玩火」。
川普今早發出連串推文說：「伊朗在玩火，他們不珍惜前總統歐巴馬對他們有多『仁慈』，我可不會那樣！」
這只是川普在早上6時24分到6:48分之間所發出5則推文中的第2則。
當記者詢及軍事行動是否為可能選項時，川普說，「不排除任何可能」。
伊朗已證實試射一枚彈道飛彈，但否認違反核協議條款。
伊朗堅稱，它試射飛彈未違反聯合國決議，因為只為了防禦用途，飛彈非設計來搭載核彈頭。1060203
(中央社)
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