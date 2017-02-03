去年中國資本外逃逾7千億美元 創新高
去年人民幣匯率貶值加速資本外逃速度，國際金融協會（IIF）近日表示，去年中國資本流出大幅增長，遠高於其他新興經濟體的資本流出，中國去年資本流出量創下7,250億美元的紀錄新高。
路透報導，2014年中國資本淨流出僅為1,600億美元，但由於過去兩年，中國國內企業和居民因預期人民幣兌美元貶值，因此加速資本外逃。資本流出也導致去年中國外匯存底下降3,200億美元，促使中國政府收緊外匯管制，人民幣兌美元去年貶值6.5％，為歷年來貶值幅度最大的1年。
IIF預估，中國去年淨流出比2015年增加500億美元，光是去年12月就有高達950億美元的資本流出中國，為新興市場資本外流情況最為劇烈的國家，中國除外的新興市場去年資本外流規模為1,920億美元，2015年為1,230億美元。
(工商)
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