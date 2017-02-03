蔡英文表姊掌勞動部 羅智強用《動物農莊》諷刺民進黨

小英總統的表姊林美珠（圖）將接掌勞動部長。(劉宗龍攝)

政院3日宣布內閣局部改組，其中蔡英文總統的表姊林美珠，將任勞動部長，引起外界議論。對此，總統府前副秘書長羅智強就說道，若今天換成是馬英九的表姊接任，民進黨肯定不放過；羅更引用歐威爾《動物農莊》一書，來諷刺民進黨雙重標準的能力。

針對林美珠掌勞動部，羅智強今於臉書發文，先是質疑若今天角色對換，馬英九的表姊接了勞動部長，民進黨會放過馬英九？「丟書、丟鞋、衝進行政院、踢壞勞動部長的大門大概都不讓人意外吧！」

接著，羅智強表示，這讓他想到歐威爾筆下《動物農莊》的豬，掌權前所訂下的七誡；但掌權後卻只有豬可享有一切權利；他諷刺地說道，「民進黨諸公雙重標準的能力，只有歐威爾筆下的豬可以媲美吧！」

最後，羅智強更引用《動物農莊》的最後一句話，「已分不出誰是豬，誰是人了。」表示謹將此語，「恭送」給民進黨的偉大諸公們。

編按:《動物農莊》是一本以動物故事形式所寫的小說，描述農莊裡面的動物反抗人類成功，之後卻又重塑原有的特權及階級意識。

(中時電子報)