蔡英文表姊掌勞動部 羅智強用《動物農莊》諷刺民進黨
政院3日宣布內閣局部改組，其中蔡英文總統的表姊林美珠，將任勞動部長，引起外界議論。對此，總統府前副秘書長羅智強就說道，若今天換成是馬英九的表姊接任，民進黨肯定不放過；羅更引用歐威爾《動物農莊》一書，來諷刺民進黨雙重標準的能力。
針對林美珠掌勞動部，羅智強今於臉書發文，先是質疑若今天角色對換，馬英九的表姊接了勞動部長，民進黨會放過馬英九？「丟書、丟鞋、衝進行政院、踢壞勞動部長的大門大概都不讓人意外吧！」
接著，羅智強表示，這讓他想到歐威爾筆下《動物農莊》的豬，掌權前所訂下的七誡；但掌權後卻只有豬可享有一切權利；他諷刺地說道，「民進黨諸公雙重標準的能力，只有歐威爾筆下的豬可以媲美吧！」
最後，羅智強更引用《動物農莊》的最後一句話，「已分不出誰是豬，誰是人了。」表示謹將此語，「恭送」給民進黨的偉大諸公們。
編按:《動物農莊》是一本以動物故事形式所寫的小說，描述農莊裡面的動物反抗人類成功，之後卻又重塑原有的特權及階級意識。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書全文
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