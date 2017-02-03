中國製造業PMI持續處擴張區間

財新傳媒今（3）日公布數據顯示，今年1月，中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.0，製造業經營情況持續改善，但與2016年12月創下的47個月最高紀錄相比，回落0.9個百分點。但分項指數中，新出口業務恢復增長，增速創下2014年9月以來最高紀錄。

中國統計局日前公布的1月份中國製造業PMI為51.3，雖較前值稍稍回落，但仍優於預期，且連續6個月位於榮枯線50以上的擴張區間，顯示中國經濟今年開局平穩。

從分項數據看，財新中國製造業PMI中，1月客戶需求上升，新訂單量持續增長，但整體增速溫和，較去年12月的近期高點有所回落。不過，新出口業務恢復增長，而且增速創下2014年9月以來最高紀錄，與新訂單總量的趨勢一樣，1月產出增速也有所放緩，降至去年9月以來的低點。

海通證券宏觀分析師姜超、于博分析，生產指標下滑一定程度上與春節假期到來，企業開工、生產放緩有關；為剔除春節效應，將節前各周發電耗煤與去年農歷同期進行比較，發現增速穩定在10％以上，這意味著1月經濟或並沒有像數據表現的那麽差，今年頭兩個月工業生產有望保持平穩。

(工商)