SBL》陳子威燃燒了！末節13分領璞園險勝

陳子威末節獨拿13分，是璞園逆轉擊敗達欣的重要功臣。(中華籃協提供)

眼看著戴維斯、吳岱豪兩名長人先後5犯畢業，陳子威毅然扛起桃園璞園逆轉重責，末節4投4中(包含3顆三分球)，2罰全進、獨拿13分演出，幫助璞園85比82險勝台北達欣，陳子威賽後笑著說：「沒辦法，我是時候燃燒了！」

為何會用燃燒形容？因為陳子威將於本季結束後高掛球鞋，專心擔任政治大學男籃教練，如今每場比賽對他而言，就像是在倒數，他必須珍惜自己球員生涯的最後幾場比賽機會，努力幫助璞園拿下勝利，甚至爭搶冠軍。

「我想是兩個大的(指戴維斯與吳岱豪)給我機會，」陳子威表示，「畢竟我因傷勢關係，上場時間必須受到限制，我只能努力一上場就做好自己角色，很高興今天大家挺過來了，沒有因為處於落後提前宣告放棄。」

少了兩名長人壓陣的弱勢，對陳子威而言，反而變成優勢，因為達欣「印度姚明」布拉無法拉到外線防守，璞園趁機靠著快速把球輪轉，不斷製造陳子威空檔出手機會，他才有辦法如此神準，「既然有空檔，我就必須把握住。」

璞園總教練麥班達賽後除了稱讚全隊不肯認輸的拚勁，更表揚陳子威發揮老將價值，「我們應該算是不小心把比賽勝利拿下，其實我把子威換上去，就是相信他有這種實力，他也發揮老將價值，也帶起年輕球員的拚勁。」

布拉此役拿下30分、25籃板，更是戴維斯、吳岱豪提前犯滿的主因，不過他在賽後跟裁判爆發嚴重口角衝突，起因是他在內線被對方打到「要害」，裁判卻沒吹犯規，讓他感覺相當不滿，尤其自己母親還特地來台看他比賽。

「我想今晚尺度很不利於我，既然裁判不尊重我，我也沒有尊重他們的道理，只是下半場我們有點力量放盡，加上對方外線太準，才會輸掉這場比賽。」布拉說。

(中時電子報)