楊潔篪：盼中美共維政治基礎 管控分歧
中國大陸國務委員楊潔篪今天與美國白宮國家安全顧問佛林通電話。楊潔篪向佛林說，希望美國新政府與中國大陸共同努力「維護兩國關係政治基礎」、「管控好分歧和敏感問題」。
根據新華社報導，佛林（Michael Flynn）則向楊潔篪說，美國政府願與中國大陸「妥善處理敏感問題」，並希望與中國大陸繼續保持密切溝通。
報導指出，楊潔篪與佛林今天是「應約」通話時，提及上述內容，雙方還就一些地區問題交換看法。
根據報導，楊潔篪說，中美之間「擁有廣泛共同利益和巨大合作潛力」，雙方繼續開展合作符合兩國和兩國人民的實際利益。
他表示，中國大陸希望美國新政府與中方共同努力，加強高層及各級別交往，「維護兩國關係政治基礎」，拓展雙邊、地區、全球層面各領域合作，「管控好分歧和敏感問題」，推動中美關係更好向前發展。
佛林說，美國政府致力於發展「強有力的美中關係」，願與中國大陸加強高層交往、開展互利合作、「妥善處理敏感問題」。美中雙方可在雙邊、地區和國際事務中展開廣泛合作。美國希望與中國大陸繼續保持密切溝通。1060203
(中央社)
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