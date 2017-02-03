台印車業協會簽備忘錄 合作進軍車聯網

台灣車聯網產業協會，今天在新德里與印度自動車輛零組件製造業協會簽署合作諒解備忘錄，雙方將加強交流與合作，同時就相關產業標準進行討論與整合。

這項合作諒解備忘錄是由台灣車聯網產業協會秘書長周宗保和印度自動車輛零組件製造業協會（Automotive Component Manufacturers Association of India, ACMA）執行長梅塔（Vinnie Mehta），於今晚在ACMA舉辦第2屆新德里自動車輛論壇（New Delhi Automotive Summit）上簽署，並由駐印度代表田中光、印度重工業與公共企業部次長尚卡（Girish Shanker）等人見證。

周宗保指出，印度市場龐大，總理莫迪積極推動印度朝向智慧城市邁進，智慧城市中最為重要的則是智慧交通，這對已有長期發展經驗的台灣車聯網產業來說，是個很好的機會。

因此，周宗保說，台灣車聯網產業協會在ACMA多次邀請下，這次趁著新德里自動車輛論壇舉辦之際，除率領會員參加論壇，和各國代表交流外，也和ACMA正式簽署合作備忘錄，推動雙邊產業交流、合作，同時攜手在國際市場、論壇上合作，創造雙贏。

此外，更為重要的是，由於印度的智慧交通還在摸索階段，台灣已有許多發展經驗，周宗保表示，在合作備忘錄中，雙方也決定進一步討論智慧交通相關規格與標準，透過雙邊合作，讓智慧交通及車聯網產業能快速在印度發展，進而台印合作搶攻國際市場。

印度汽車產業在世界占有一席之地，印度為世界最大牽引機生產國、第2大巴士與摩托車生產國、第5大重型卡車生產國、第6大汽車生產國及第8大商用車生產國，印度汽車市場更是世界成長最快的市場。產值占印度的7%，到2020年估計產值可達1000億美元。

在全球車輛逐漸智慧化的趨勢下，車用電子需求將逐漸擴大，台灣已有鴻海、宏碁、研華、日月光等多家企業切入這塊市場，周宗保認為，印度市場將是台灣車聯網產業的機會，希望透過這項備忘錄強化雙方合作。1060203

(中央社)