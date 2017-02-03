嚴重缺貨 英超市限購綠花椰菜和萵苣

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英國連鎖大型超商特易購及威廉莫里森超級市場公司今天對綠花椰菜和捲心萵苣等蔬菜，限制購買量。南歐天氣惡劣導致蔬菜普遍缺貨。

法新社報導，綠花椰菜、茄子和生菜沙拉數週來供應量短缺，全英有健康飲食習慣的消費者怒了。到超市購物的民眾表示失望，英國政府表示，正監督此情況。

英國最大超商連鎖店特易購公司（Tesco）位在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）的分店，在萵苣的架上，擺出說明牌「抱歉：暫時缺貨」。

特易購發言人對法新社說：「由於西班牙天候不佳，我們正面臨一些供貨問題，但現正與供應商合作，盡可能快速解決問題。」

發言人說：「為確保客人不會買不到，我們要求限制客人最多只能買3顆捲心萵苣。」

全國第4大食品零售商威廉莫里森超市（Wm Morrison）也說，規定每人限買3顆綠花椰菜和2顆捲心萵苣。

超市只好自更遠的地方輸入蔬菜，包括美國，蔬菜價格近來數週急遽上升。

西班牙南部去年12月受豪大雨影響，1月又遭遇異常冷的一段時間，還下雪，造成今年蔬果減產。西班牙是歐洲聯盟最大的蔬果生產和出口國。（譯者：中央社羅苑韶）1060203

(中央社)