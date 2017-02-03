在位37年終將放手 安哥拉總統推接班人
長期在位的安哥拉總統杜桑托斯今天宣布，8月間不再參選總統，這將為他37年掌權劃下句點，而他任命國防部長為接班人選。
74歲的獨裁者杜桑托斯（Jose Eduardo Dos Santos）自1979年9月便一直是這個產油豐富國家的總統，使他成為非洲在位時間第2長的領袖，只比赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）少1個月。
杜桑托斯統治下，內戰終止，且投資熱絡，但也遭受黑箱和貪腐的批評。在人民赤貧的情況下，他的家人卻十分富有。
杜桑托斯今天任命現任國防部長勞倫科（Joao Lourenco）為執政黨安哥拉解放人民組織（MPLA）總統候選人。
62歲的勞倫科曾任將軍，目前是安哥拉解放人民組織副主席，根據日內瓦大學的安哥拉專家佩可拉爾（Didier Peclard），勞倫科絕對是「權力圈內圍的人」。
他於1990年代謀求總統大位不成，多年來未受重用。（譯者：中央社羅苑韶）1060203
(中央社)
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