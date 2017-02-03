中國加快食安標準 醫療器械註冊審評試點

我要評比

中國國務院今（3）日召開常務會議決定，加快食品安全國家標準制修訂，提高藥品、醫療器械和化妝品標準。推進藥品醫療器械註冊審評項目政府購買服務試點，對具有臨床價值的創新藥和臨床急需藥品實行優先審評審批。

官方新聞稿稱，會議通過「十三五」國家食品和藥品安全規劃。確定落實地方尤其是縣級政府保障食品安全責任，加大對校園、小攤販等重點區域和對象的日常監管，深入開展農藥獸藥殘留等源頭治理，重拳整治違法添加等行為，嚴防發生系統性風險。

國務院並稱，強化藥品臨床試驗數據真實性監督，加快推進藥品生產經營各環節可核查可追溯機制建設，嚴打製假售假，嚴防藥品安全事件發生。

(工商)