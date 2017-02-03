美國禁7國公民入境 日本樂天維護被禁員工權益

美國總統川普發出禁止中東及非洲7國公民入境的總統令，日本樂天網路服務公司提醒有可能被列禁止入境對象的員工避免前往美國，且協助有需要的員工更換工作地點。

樂天1月31日通知所有員工，若有可能成為美國禁止入境對象則儘量避免前往美國。如果對工作會產生影響，公司可協助員工與其家人搬遷到美國以外的工作地點，公司內還設置了受理員工諮詢的窗口。

樂天社長三木谷表示，「對於美國現在的動向感到非常遺憾，今後仍將不問國籍和宗教，全力支援富多樣性的團體」。

(中時)