健康50專欄：世界癌症日 物理治療不痛苦

癌症治療可透過運動及物理治療促進與維持患者身體的最佳狀態。(主持人尉遲佩玉/馬樹立攝)

健康50 - 癌症與物理治療

今天是世界癌症日，根據國際抗癌聯盟和世界衛生組織2000年在巴黎舉辦的世界腫瘤高峰會議，簽署「巴黎抗癌憲章」，訂定2月4日為世界癌症日，藉此向世界宣導腫瘤防治的重要。

近年來由於癌症篩檢政策的推行，使得癌症能夠即早發現與治療，根據統計每年約有超過八萬人診斷出癌症，隨著癌症治療技術的進步，癌症病人的存活率也逐漸提高，在癌症的治療階段、治療完成後，直到最後癌症末期，如何促進與維持患者最佳的功能狀況，提升生活品質，促進健康與維護生命尊嚴，是病人、家屬與醫療團隊終極目標。

臺大醫院復健部物理治療師林慧芬(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談癌症與物理治療。(馬樹立攝)

癌症治療的過程可能會有做局部性治療處置，例如手術與放射治療、全身性化療、或標靶治療，或多或少會讓身體產生不適的副作用，手術後因傷口腫痛、呼吸不好、無力等，有可能讓身體活動功能下降。物理治療師可以給予手術後運動訓練，指導如何早期下床活動，促進身體功能恢復。例如乳癌或頭頸部癌症病人在手術及放射治療後會影響正常的手臂或頭頸部活動，物理治療師可以在住院期間或是門診時指導病人做關節運動與拉筋運動，讓手臂與頭頸部活動可以盡可能恢復到正常。骨癌或做骨骼轉移接受手術後，或是藥物治療後，物理治療師會根據骨骼的耐受強度，協助如何在適當的保護下，讓病人及早下床或恢復活動功能。血液腫瘤的病人，或是因為癌症治療相關症狀住在腫瘤病房的病人，物理治療師會指導如何以運動改善因治療引起的衰弱、疲憊、呼吸困難等症狀，或是指導照顧者如何協助病人恢復最大的功能與生活品質。

在癌症治療告一段落後，癌症病人還是會受到一些後遺症所苦，例如淋巴水腫、尿失禁或大便失禁、疼痛，這些問題都可以由物理治療得到改善，例如病人若有上下肢淋巴水腫的問題，物理治療師可以對病人做淋巴水腫的預防及衛教，衛教內容包括淋巴水腫日常生活禁忌症、皮膚自我照顧、自我淋巴引流、壓力治療建議、穿戴原則及技巧、壓力治療效果評估及追蹤、教導退腫運動原則與計畫、及循環治療儀器的使用等。癌症療育者此時最需要的是盡量恢復到生病前狀態，預防慢性病的發生與復發，並且幫助病人養成規律的運動習慣，包括有氧(增加體能)與阻力(增加肌力/肌耐力)的運動，以增加活動量，以上方法都可以增加癌症病友的生活品質。此外物理治療師是運動的專家之一，也可以幫助病友擬定個人化的運動處方，使其生活狀態更健康。

增加癌症病友的活動量或體能可以規劃每周至少150分鐘中等強度的運動(有點喘但可以講話的程度)，例如每天快走30分鐘以上，每周有五天以上，或是周末假日多出去郊外健行、騎腳踏車等，都是不錯的活動。另可做阻力運動，主要訓練手與腳的大肌肉，每周最好有2次做阻力運動的時間，例如可以到健身房用重量訓練器械、沙包或使用簡易的彈力帶來做，過程中要做到肌肉有用力但不很吃力的程度，每個動作的次數以做完第二天不會肌肉痠痛為原則。

癌症對世人的健康威脅不僅世界衛生組織與政府的高度重視，民間各專業團體組織也積極共同參與防治。台灣癌症基金會提出「全民練5功，防癌就輕鬆」，亦即「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「避免菸害」、「定期篩檢」五項概念，喚起更多人能夠身體力行健康防癌的生活習慣。所以物理治療師不只是在罹癌病人的治療過程中共同參與醫療照護，對於健康國人的癌症預防也可經由適當運動指導、肌耐力強化、行為修正與居家復健諮詢等衛教來提升體適能增強免疫力；如此既能維護國人健康更是整體國力提升的保證!

圖一動作說明: 手抓彈力帶(或握啞鈴)，起始動作兩手在肚子前面，一手向上向外拉高，大拇指朝上，另一手向下壓，大拇指向下，注意彈力帶跟手臂方向平行。再回到起始位置，然後換邊作。這個動作會用到後背肌肉，以及伸展到前胸。建議重複10-15下。(圖/廖清彬提供)

圖二動作說明: 彈力帶取約兩肩膀寬度，起始位置為兩手向上舉高，手心向前，然後向外拉，手臂再向下到肩部高度，手肘彎約90度，再回到起始位置。這個動作會訓練到肩部肌肉與下斜方肌。建議重複10-15下。(圖/廖清彬提供)

圖三動作說明:彈力帶綁成一圈(比兩邊臀寬略窄)，套在小腿上，身體站直，一腳站穩不動，一腳作前踢、後踢或是向外側踢的動作，如果不穩可以讓做動作的腳尖點地，注意膝蓋打直，骨盆在動作時維持穩定沒有前後或上下動，手也可以扶欄杆維持平衡。左右腳交替各作10-15次。這個動作可以訓練到臀部與大腿的肌肉，並且動作時維持骨盆穩定可以連帶訓練腰腹部核心穩定控制。(圖/廖清彬提供)

【彈力帶的使用小叮嚀】

彈力帶具有輕便、價格相對較低的優點，在物理治療、運動醫學開始廣泛使用。用彈力帶訓練沒有場地及設備的限制，對於設計病人的居家運動，或是執行團體運動訓練班，有其實用性與便利性。有研究顯示用彈力帶做肌力訓練的效果不亞於使用健身器材。所以對於癌症病友無論在治療期間或療癒期間都很適合用彈力帶做運動。有些較具規模的公司用不同厚度或管徑做成不同強度的彈力帶(管)，以顏色分級，讓使用者可以參考選擇合適強度的彈力帶。如果使用的人不知道該用多重的重量做訓練，最簡單的方式是根據自覺費力程度做調整，例如先做10次後，自覺有點吃力的程度就是剛好的程度，覺得太輕鬆，可以增加次數或組數(即10次為一組，做2-3組)；但若覺得很吃力，可以減少次數。運動強度進展方式建議先增加次數或組數，再來進階強度。用彈力帶增加訓練強度方式，可以換成高一階強度之彈力帶，對折或是重疊兩條彈力帶，也可以將彈力帶起始長度縮短來增加阻力。

【世界癌症日小檔案】

根據衛生福利部國人十大死因統計，癌症（惡性腫瘤）至今蟬聯國人10大死因首位34年，其中「氣管、支氣管和肺癌」為第一。104年癌症死亡人數占所有死亡人數的28.6%。癌症不但使70歲以下國人折壽平均13.5年，對國家健保支出也是一大負擔。根據健保署統計，2015年癌症醫療支出達815億元，目前國內領有重大傷病卡的癌症患者人數超過50萬人。

（本文作者廖清彬為臺灣大學物理治療學系第15屆畢業生、現職為和信治癌中心醫院 物理治療組長；林慧芬為臺灣大學物理治療研究所博士班第4屆博士生、現職為臺大醫院復健部物理治療師）

(中時電子報)