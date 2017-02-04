「最美小龍女」倫敦現蹤 凍齡美貌驚艷眾人！

網友倫敦捕獲野生李若彤，凍齡美貌驚艷眾人。(取自微博)

43歲香港女星李若彤，1995年憑著電視劇《神鵰俠侶》走紅，清麗臉蛋加上出塵氣質，讓她被譽為歷代「最美小龍女」。近日更有網友PO出在倫敦偶遇李若彤的合照，20多年過去美貌依舊，獲合照網友讚嘆：「看到真人才知道什麼叫絕世美人！」

日前網友在倫敦捕獲野生小龍女李若彤，只見20多年過去，李若彤美貌依舊沒改變，還是如當年般仙氣十足，合照網友更稱，原來覺得李若彤在電視上就很美，但看到本尊後才知道什麼叫「絕世美人」。

李若彤當年憑著演出《神鵰俠侶》中的小龍女走紅，空靈氣質令人印象深刻，不過她卻在事業最高峰時為愛淡出演藝圈，但這段戀情並未得到完美結局。李若彤曾表示與富商男友郭應泉相戀10年卻無緣相守一世，慘遭男方主動提分手，她說：「我對未來的婚姻已經沒有憧憬，以後的感情就一切隨緣吧。」

(中時電子報)