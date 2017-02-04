美瀕海戰鬥艦在南海演練

圖為瀕海戰鬥艦科羅拉多號（USS Coronado, LCS-4）。（圖／美國海軍官網）

MQ8無人直升機準備起飛。（網上圖片）

中美在南海角力持續，美國海軍駐紮在亞太的部隊在春節期間進行演練。駐新加坡樟宜海軍基地的LCS瀕海戰鬥艦科羅拉多號（USS Coronado, LCS-4），2月1至2日即進入南海海域演練。

科羅拉多號進行SH-60反潛直升機與MQ-8無人直升機的訓練。LCS（瀕海戰鬥艦）體積雖僅約航母1/30，但裝備高度自動化，對海陸空打擊能力強。而科羅拉多號更是第一艘具備超視距反艦能力的LCS平台，配備四聯裝魚叉反艦飛彈發射器、波音RGM84D魚叉Block 1C型反艦導彈，能在120海里距離外與水面目標。

科羅拉多號（LCS-4）於2016年10月16日抵達新加坡樟宜海軍基地，計畫部署時間為16個月；在科羅拉多號派駐新加坡之前，美國海軍部署的是自由級濱海戰鬥艦「自由號」(USS Freedom，LCS-1)和「沃斯堡號」（USS Fort Worth，LCS 3）。

(中時電子報)