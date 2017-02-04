川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
在美國總統川普攻擊媒體「不誠實」的砲火更加猛烈情況下，歷經多年業務嚴重衰退的全美各大媒體，如今出現了明顯的復蘇。
各報紙、電台和電視台的營運在2016年選戰期間，開始恢復成長，而在新任總統就職典禮後，儘管川普與幕僚群對媒體的批評尖銳，也或許正因如此，而使媒體的成長更為加速。
美國許多媒體近年來不斷衰退，但川普對這些媒體的攻詰似乎為媒體招徠了大批新的閱聽人，其中許多人願意花錢看新聞。
美國有線電視新聞網（CNN）在元月川普就職典禮前後1週期間的收視率，衝上了驚人的94%，即使川普抨擊這個新聞網報導「假新聞」，也未產生負面影響。
「紐約時報」本週宣布，該報網站去年第4季增加了近30萬個付費讀者，為紐時實施付費閱讀模式以來的最大業績拓展量。
儘管川普繼續以推文嘲諷紐時，不過這家設在川普故鄉紐約市的報社仍誓言將投資500萬美元，來報導新政府的消息。
市場調研公司Borrell Associates的媒體分析師波瑞爾（Gordon Borrell）說，美國人已開始了解獨立媒體的價值，因此在許多情況下，顯得願意為閱聽媒體付費。 1060204
(中央社)
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