大谷翔平辭退經典賽 松坂大輔：他沒得選擇
大谷翔平因右腳踝傷勢辭退經典賽(WBC)，甚至可能動刀，驚動日本球界，看在曾助日本奪得二連霸的松坂大輔眼裡，儘管他2009年曾帶著腳傷上陣，但他認同大谷如今的決定，直言以大谷現在的狀況，很難在3月時拿出全部的實力，「他別無選擇。」
《東京體育》報導，松坂曾於2009年不顧紅襪球團反對，帶著內轉筋受傷的右腳出戰WBC，孰料卻賠上了生涯；大賽結束後，他該年投球狀況急轉直下，兩年後，他動了韌帶置換手術，就此失去原有身手，腳傷的影響到底有多大，他再清楚不過。
「那會讓投球失去專注，」松坂指出，下半身會同時牽動投球跟打擊，是相當重要的一個環節，一旦受傷，肯定會不斷在意傷處，影響表現，「我不清楚他(大谷)是哪時受傷、怎麼受傷，但帶著傷勢，連練習都不容易，三月初的狀況不會是最好，這無庸置疑。」
無法以最佳狀態上場，松坂認為辭退大賽，成了大谷唯一的選擇，「儘管他很想披上國家隊戰袍，但他別無選擇，我想這是個非常苦澀的決定。」大谷現確定被移出日本隊28人名單，還未確定是否動刀治傷；若開刀，以過去受同樣傷的石井一久案例來看，他將休兵2到3個月，意味著開季也可能缺席。
(中時電子報)
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