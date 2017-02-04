名嘴驚爆童仲彥當面毆妻 資深男星傻眼！

許聖梅驚爆連資深男星楊慶煌也曾目睹童仲彥毆妻行徑。(取自網路)

實力派男星楊慶煌(中)。(本報系資料照)

台北市議員童仲彥被控毆妻又劈腿辦公室主任邱惠美，過了一個農曆年，討論熱度不僅未退燒，更爆出邱惠美不滿童仲彥公開她與上海前男友親密照，單方面宣布分手。名嘴許聖梅昨（4日）更在節目上驚爆，資深藝人楊慶煌也無辜受到波及。

許聖梅在《54新觀點》爆料童仲彥毆妻行徑，連資深藝人楊慶煌都看傻眼，透露童仲彥、李秀環去年在東豐街一家鋼琴酒吧出席餐會，楊慶煌基於禮貌邀請李秀環上去唱歌，「偏偏上去又唱了一個情歌，台語的情歌，而且他真的不記得唱什麼，可是才唱完下來（童仲彥）馬上動手，童仲彥當著楊慶煌的面就抓他老婆！」

據悉，楊慶煌當場傻眼又感到內疚，自責害李秀環被老公打，事後更連忙向李秀環道歉，表示自己真的不知道會這樣。

(中時電子報)