伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁

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美國今天對伊朗祭出新制裁措施，懲罰德黑蘭當局最近試射彈道飛彈以及支持葉門青年運動（Houthi）叛軍。美國資深官員說，這些制裁措施「僅是回應伊朗挑釁行徑的初步措施」。

法新社報導，這是美國總統川普（Donald Trump）政府首度對伊朗祭出制裁，鎖定伊朗和中國境內的公司和個人，美國查出他們支援伊朗彈道飛彈計畫以及伊朗革命衛隊（Revolution-ary Guards）。

美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）代理負責人史密斯（John Smith）表示，「伊朗持續支持恐怖主義和發展其彈道飛彈，對那個區域、我們的全球各地夥伴以及對美國構成威脅。」

伊朗於1月29日試射1枚中程飛彈，美國白宮認定，伊朗此舉違反聯合國安全理事會決議。

路透社報導，美國政府資深官員表示，今天稍早前對伊朗祭出的新制裁，「僅是回應伊朗挑釁行徑的初步措施」。

美國財政部根據其制裁權限，對13名個人以及12個實體施加制裁。1060204

(中央社)