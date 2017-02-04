消息人士：羅浮宮攻擊嫌犯為埃及國民

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接近調查的消息來源指出，1名持刀想要闖進巴黎羅浮宮、接著遭軍人開槍制伏的男子為埃及國民，他是在今年1月底抵達法國。

路透社報導，這名消息人士指出，「根據調查初步顯示，攻擊者為1名埃及國民。」

這名攻擊者今天在與羅浮宮相連的地下商場內，持刀攻擊巡邏中的軍人，迅速遭開槍制伏。

法國政府認為此案具恐怖攻擊性質。除了1名軍人遭砍傷外，沒有遊客受傷。（譯者：中央社徐睿承）1060204

(中央社)