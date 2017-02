美制裁伊朗 中國公司被列入

川普在白宮橢圓形辦公室。(圖/美聯社)

在伊朗最近發射了彈道導彈之後,美國政府對12家實體(公司或組織)和13名個人實施制裁,其中包括一家中國公司。

美國之音4日報導,美國財政部海外資產控制辦公室星期五發表聲明說,這些實體和個人為支援伊朗彈道導彈項目而參與了採購技術或材料,或者充當伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍的代理或向其提供支援。

列入受制裁名單的包括中國的寧波新世紀進出口有限公司(Ningbo New Century Import and Export Company, Ltd. in China)。被列入制裁名單的還包括總部位於黎巴嫩和阿拉伯聯合大公國的公司。

迄至4日上午,北京尚末對這一制裁做出反應。經查,寧波這一公司於2010成立,主要從事各類顯微鏡等實驗器材及醫療儀器等產品的出口

當天早些時候,川普總統說,伊朗是在「玩火」。他還說,他不會像前任歐巴馬總統那樣對伊朗那麼「仁慈」。

川普星期四還在推特上發文,批評歐巴馬政府和其它五大國2015年與伊朗達成的核協定。這項協議限制伊朗核專案,作為交換,國際社會放鬆了對伊朗的制裁。

