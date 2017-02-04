MLB》打賭賭輸 小熊大衛羅斯曾不退休？

大衛羅斯曾跟席瓦伯打賭，說打10轟就不退休。(美聯社資料照)

去年小熊一舉突破「山羊魔咒」奪冠後，39歲捕手大衛羅斯(David Ross)也宣布高掛球鞋，結束15年的職棒生涯，在封王遊行的退休感言，令不少小熊球迷為之動容，不過美媒報導，原本他有可能延後退休，原因是上季他曾與席瓦伯(Kyle Schwarber)打賭，打出10轟就續戰，結果還真的達標。

自2007年後，羅斯連續8個球季未達10轟，因此當他躍升小熊先發捕手時，滿懷信心的跟席瓦伯訂定這個10轟之約，「我跟席瓦伯賭說如果我打了10轟，我就會回來，」或許一切就是命中註定，經過整季的拚戰，他意外打出回春表現，重要的是全壘打支數，不多不少就剛好10轟。

不過，即便打賭輸掉，感受到身手下滑的羅斯，仍舊選擇退休，席瓦伯也沒有阻止他，「對我來說，是該離開的時候了，」如今不再是球員的他，並沒有離開棒球，而將轉任行政職，擔綱小熊棒球營運的特別助理，換個角度想，他也算是用另一種方式，真的依約回到小熊了。

(中時電子報)