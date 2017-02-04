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張善為罹怪病癱3年 傳出喜訊「腳掌能彎了」

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張善為罹怪病癱3年 傳出喜訊「腳掌能彎了」
張善為傳出好消息，腳掌腳踝能彎曲。(本報系資料照)

41歲「黑皮哥哥」張善為3年多前因為血塊壓迫脊椎神經，導致下半身幾乎癱瘓，讓要求完美的他，演藝事業全部停擺。不過張善為努力復健，病情大有進展，助理阿耀日前傳來喜訊，透露張善為腳掌和腳踝已能彎曲，氣色也比以前紅潤。

原本在演藝圈相當活躍的張善為，2013年突然傳出因為身染怪病，導致下半身幾近癱瘓，僅剩手指能動，讓要求完美的他，選擇斷絕外界聯絡，只有助理阿耀能探望他。

據《蘋果日報》報導，助理阿耀在農曆年前探望張善為，還特地帶張善為愛吃的太陽餅，讓張善為很開心，更透露張善為天天努力復健，病情逐漸好轉，從原本只能動腳趾頭，進步到連腳踝、腳掌都能彎曲。

好友杜詩梅得知張善為情況好轉，開心向張善為喊話「距離我們約會日子越來越近了」，昔日《完全娛樂》戰友王仁甫也相當欣慰，盼張善為早日康復。

(中時電子報)

關鍵字：張善為
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