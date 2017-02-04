求知識有代價！研究：大學念四年！恐增肥X公斤？

大學讀完四年，除增長知識外，你也需要注意你的健康！（達志影像／shutterstock提供）

書中自有黃金屋、顏如玉？我們求學不外乎是增加自己的知識、學習和同儕人際相處，也是為了日後工作就業奠定好基礎！但你可知嗎？讀大學這幾天也是養肥的好時機？據國外一項研究指出，大學讀四年下來，平均會變胖4.5公斤。

美國Yahoo新聞報導，據於美國佛蒙特大學（University of Vermont）研究指出，大學讀完四年，除增長知識外，你也需要注意你的體重！

研究人員以117名大學新生做為受試者，對他們大學四年進行體重、BMI、運動量進行研究。結果發現，原是新鮮人的他們進大學體重為66.82公斤，然四年過後快要畢業時，平均每個人體重增加到71.36公斤，約增加4.54公斤。且這些受試者的身型也略有變化，大一時肥胖比例約23%，然快畢業時卻增加到41%。

除大學生難免課業壓力大，研究也發現，大學生有固定習慣運動比例也不高，僅有15%的學生達成每周5次、每次30分鐘的運動量。此外，多數學生攝取的蔬果量也低於WHO建議標準。

雖說此研究是美國學生為主，然據過往研究指出，台灣人肥胖盛行率是亞洲最高，成年男性有1/2、女性有1/3，兒童有1/4有過重或肥胖現象，缺乏運動的比率也是亞洲最高。

為了自己的健康，不管是不是學生，最好也起來動一動！我們需謹記「聰明吃、快樂動、天天量體重」，只要有恆心、毅力，假以時日除能讓身型更窈窕，也能活得更自信、健康！

(中時電子報)