求知識有代價！研究：大學念四年！恐增肥X公斤？
書中自有黃金屋、顏如玉？我們求學不外乎是增加自己的知識、學習和同儕人際相處，也是為了日後工作就業奠定好基礎！但你可知嗎？讀大學這幾天也是養肥的好時機？據國外一項研究指出，大學讀四年下來，平均會變胖4.5公斤。
美國Yahoo新聞報導，據於美國佛蒙特大學（University of Vermont）研究指出，大學讀完四年，除增長知識外，你也需要注意你的體重！
研究人員以117名大學新生做為受試者，對他們大學四年進行體重、BMI、運動量進行研究。結果發現，原是新鮮人的他們進大學體重為66.82公斤，然四年過後快要畢業時，平均每個人體重增加到71.36公斤，約增加4.54公斤。且這些受試者的身型也略有變化，大一時肥胖比例約23%，然快畢業時卻增加到41%。
除大學生難免課業壓力大，研究也發現，大學生有固定習慣運動比例也不高，僅有15%的學生達成每周5次、每次30分鐘的運動量。此外，多數學生攝取的蔬果量也低於WHO建議標準。
雖說此研究是美國學生為主，然據過往研究指出，台灣人肥胖盛行率是亞洲最高，成年男性有1/2、女性有1/3，兒童有1/4有過重或肥胖現象，缺乏運動的比率也是亞洲最高。
為了自己的健康，不管是不是學生，最好也起來動一動！我們需謹記「聰明吃、快樂動、天天量體重」，只要有恆心、毅力，假以時日除能讓身型更窈窕，也能活得更自信、健康！
(中時電子報)
文章來源：Yahoo新聞網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。