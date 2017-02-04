十大死因癌症連34年冠軍！年後5件事 降低致癌風險

國際抗癌聯盟（UICC）指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，相當於一個紐約市的人口。（圖為化療患者，達志影像／shutterstock提供）

即使醫療科技再發達，至今癌症發生率仍越來越高，國際抗癌聯盟（UICC）指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，相當於一個紐約市的人口，而未來20年內，世界癌症死亡人數將達到每年2400萬人。也就是說，與現在相比，2035年將有三倍的人口死於癌症。此外，台灣癌症的成長趨勢也不遑多讓，已經連續34年蟬聯國人10大死因的首位，且成長趨勢與全球近乎相當。

今（2月4日）是「世界癌症日」，此時正值農曆年後，過年期間許多不健康的生活作息浮現，例如，家人團圓大魚大肉、高油脂飲食，熬夜打牌、久坐不動玩通宵等不良作息，不僅一個年節下來體重增加1~3公斤，許多隱性壞習慣慢慢出現，若不即時修正，將容易成為改不掉的習慣，無形中埋下致癌危機。因此，在世界癌症日這天，營養師鄭欣宜建議大家做以下5件事，降低致癌風險。

1. 年節吃太鹹，高鉀蔬果消腫：

過年全家相聚團圓，飲食難免重口味、高油脂食物，當心吃太鹹導致血壓變高、增加水腫風險，建議可多吃高鉀蔬果幫助消消腫，大部分的蔬果都含有鉀離子，飲食當中適量的鉀具有利尿的作用，可幫助鈉離子排出，建議成人一天鈉含量勿超過2,400毫克（鹽巴6公克）。

另蔬果含有大量膳食纖維，可以增加飽足感、降低膽固醇及油脂的吸收，建議「兩菜一肉」，可先從蔬菜、菇類先攝取，再搭配瘦肉、魚肉、豆腐等蛋白質，避免攝取過多的動物性蛋白質及油脂。

2. 年後身材圓，排毒運動減臉圓：

過年圍爐團圓飯、打牌等休閒運動大多是坐著居多，其活動量也減少，基礎代謝率會隨之下降，建議可增運動量，像是飯後全家散步快走、年後走春每天增加運動量，或者建議每周至少運動3次以上、每次30分鐘的運動量，除增加心肺功能，增加體內肌肉量，也可降低體脂肪。

3. 剩菜儲存，食安衛生要注意：

(1) 儲存溫度：熟食放於室溫建議勿超過2小時，存放於冰箱食材需於冷藏7℃以下、冷凍-18℃，冰箱食材存放勿超過儲存空間的7成，才能確保冷藏溫度。

(2)復熱溫度：隔餐加熱溫度需達中心溫度70℃以上，才能消滅常見的細菌像是沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，復熱時也需注意食材是否新鮮，比較容易腐敗的生食海鮮類、年糕、蘿蔔糕等，如有異味或發霉請勿再食用，避免導致腹瀉、腸胃道不適等問題。

4. 年節熬夜難入睡，天使食物幫助眠：

過年相聚不免玩個桌遊、看場午夜電影，但往往會熬夜睡眠不足，年後可來些助眠食物幫助睡眠，色胺酸是腦中血清素的前驅物，可使人放鬆、幫助睡眠、舒緩神經。另外，如果人體缺乏血清素，可能會有憂鬱、情緒低落的情況發生，建議平時可補充富含色胺酸的食物，比如全麥製品、黃豆製品、香蕉、奶類、堅果類。

5. 防癌4篩檢，健康自主降風險：

政府推動完善的四癌篩檢(乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌)可早期發現，掌握黃金治療期，另外，現在空污嚴重，也會增加罹患肺癌的風險，鼓勵高危險群民眾可做低劑量電腦斷層檢查，做好自主健康監控。

(中時電子報)