「松坂世代」三強投 新球季拚復活
以「平成怪物」松坂大輔為首，1980到1981年出生的棒球選手，一度在日本開創輝煌的「松坂世代」，不過隨時間流逝，當初的小夥子，如今個個年逾30歲，不少人已淡出職棒，近年因傷所苦、堪稱該世代頂尖投手的松坂大輔、杉內俊哉、藤川球兒，則不輕言退，期望新賽季重振雄風。
領銜著一個世代，松坂2015年自大聯盟返國，以三年總值12億日圓大約加盟軟銀，孰料此後大小傷不斷，直到去年才踏上睽違3648天的一軍投手丘，但投1局就狂失5分，遭戲稱為「薪水小偷」。為了力拚復活，他季後前往波多黎各冬盟磨練，改姿勢、瘦身，更自願擔任打擊練習投手，盼重拾往日雄風。
與松坂同樣陷入空前低潮、想力拚完全復活的，還有效力巨人的左投杉內俊哉，曾於2005年拿下投手最高榮譽「澤村賞」的他，2015年動了右股髖關節手術後，主動向球團提出減薪90%的要求，希望藉此做為復出的動力。歷經一年的休息，新賽季開打在即，他也已展開練投。
相較另外兩人，藤川球兒算運氣最好，他雖未在大聯盟投出成績、黯然返國，不過他動完韌帶重建手術，仍保有150公里的球速，去年回鍋老東家阪神虎，於一軍出賽43場、5場先發，繳出5勝6敗、自責分率4.50成績，新球季他將從熟悉的牛棚出發。
(中時電子報)
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