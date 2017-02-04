MLB》范圖拉猝逝 皇家賀雷拉放棄仲裁

范圖拉猝逝，讓賀雷拉決定放棄薪資仲裁。(美聯社資料照)

范圖拉(Yordano Ventura)日前車禍猝逝，不僅震驚棒壇，更一夕間打亂皇家所有布局，如今開季在即，到底該由誰補上空缺，讓球團傷透腦筋，眼看球隊處困境，也讓賀雷拉(Kelvin Herrera)放棄仲裁拚高薪的念頭，「此時我們必須像家人一樣團結。」

《the Score》報導，過往皇家都採取「file-and-trial」政策，若是球員對報價不滿意，就會直接進入仲裁階段。賀雷拉上賽季出賽72場，投72局繳出2勝6敗、自責分率2.75成績，原想透過仲裁，讓年薪提高到560萬，單看成績，也相當可能仲裁成功，不過最後他卻同意皇家開出的一年532萬5000條件。

賀雷拉於推特上寫道，其實他與球團，早在上個月就做好仲裁的準備，不過一切由於范圖拉的猝逝，致使他改變了心意，「此時此刻，我們知道必須拋開所有不同的意見，如家人一樣團結。」搞定賀雷拉的合約後，皇家也已解決手邊所有薪資仲裁的問題。

(中時電子報)