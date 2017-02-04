俄羅斯：駐敘利亞大使館遭砲彈攻擊

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俄羅斯外交部今天指出，俄國駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）大使館兩天來遭遇砲彈攻擊，指稱這是「恐怖分子」發動的攻擊。

法新社報導，俄國外交部在莫斯科聲明指出，1枚砲彈擊中距離大使館主要入口約20公尺處，另1枚砲彈則擊中大使館辦公室和民宅間的地面。

俄國外交部表示，砲彈攻擊「並未造成人員死亡，但造成物資毀損」。

俄國外交部指出，砲彈攻擊來自「恐怖分子」占領區，他們企圖破壞敘利亞的停火協議，及影響由俄國支持邁向和平「政治進程」的努力。

路透社報導，俄國外交部表示，將持續「與敘利亞境內恐怖分子進行堅定的戰鬥」。（譯者：中央社徐睿承）1060204

(中央社)