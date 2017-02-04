川普下令 重審陶德-佛朗克金融改革法案

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美國總統川普今天下令，重新審查2008年金融危機後制定的主要改革措施，向減小對銀行業的嚴苛規定跨出第一步。

川普在白宮橢圓形辦公室指出，「今天我們就規範美國金融體系，簽署了核心原則。」

川普簽署2項行政命令，用意在於廢除所謂「陶德-佛朗克法案」（Dodd-Frank Act）的部分內容。

這項2010年通過的法案，制定目的在於阻礙金融業走向「大蕭條」（Great Recession）的作為，但批評人士稱此創造出繁文縟節，對金融業形成壓制。（譯者：中央社徐睿承）1060204

(中央社)