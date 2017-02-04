鋒面接近水氣增 今晚北部降溫轉雨 中南部空品糟

鋒面接近，水氣增加，今晚起北部降溫轉雨。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面接近影響，東半部地區、恆春半島、西半部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門則為多雲的天氣。溫度方面，各地約在23至26度左右，白天尚感覺舒適，但日夜溫差還是比較大，需要多注意溫度變化增減衣物。

而從今天晚間開始，將會有新一波冷空氣南下，屆時北部將會降溫轉雨，但是東北風影響時間較短，後方乾冷空氣南下後，周一下半天起水氣減少，全台又會恢復穩定天氣。

另外今、明兩天，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；東半部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼易有長浪發生的機率，明天台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域，易有8至9級強陣風，沿海地區風浪較大，請注意。

至於在今天空氣品質部分，中部以南都屬於背風側，空氣品質持續不佳，高屏地區AQI為紅色警示(對所有民眾不健康)，中部及雲嘉南地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)