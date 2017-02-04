鋒面接近 中部以北山區局部短暫雨
中央氣象局表示，今天鋒面接近，台灣東半部、南部地區、中部以北山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。
馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，東半部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率。
氣象局指出，昨天晚間到今天隨著鋒面逐漸建立，台灣附近水氣增加，東半部下雨的區域比昨天白天多一些，屏東地區及各地山區也會陸續出現局部短暫雨，雖然大部份地區雨勢不至於太大，但白天雲量增多。
溫度方面，高溫與昨天差不多，各地約攝氏23至26度，有雲覆蓋的地方再低1、2度左右，白天感覺舒適，夜晚清晨仍偏涼，最低溫約15至18度，尤其中南部日夜溫差大，提醒民眾留意溫度變化適時增減衣物。
氣象局並指出，週末這兩天東北風減弱，但沿海仍普遍有1至2米左右浪高，尤其東南部沿海（含綠島、蘭嶼）至恆春半島一帶有長浪發生的機率，到海邊活動請注意安全；西半部地區及馬祖、金門容易有局部霧或低雲影響能見度，開車及搭乘飛機請多留意相關交通資訊。
鋒面通過影響，今晚起北部海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風請注意。1060204
(中央社)
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