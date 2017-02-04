美股收紅 那斯達克指數創新高

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美股今天收紅，受美國總統川普下令重新審查金融改革規定影響，銀行股勁揚，帶動大盤走強，並推升那斯達克指數創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲186.55點，或0.94%，收在20071.46點；標準普爾500指數上漲16.57點，或0.73%，收在2297.42點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲30.568點，或0.54%，收在5666.766點。（譯者：中央社徐睿承）1060204

(中央社)