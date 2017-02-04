腦壓太低也會頭痛，感覺不適趕快就醫

南投醫院神經內科主任張嘉為，提醒民眾注意頭痛症狀。（廖志晃翻攝）

頭痛困擾現代人，且原因和型態很多樣，其中，低腦壓也會導致嚴重頭痛！林姓婦人到南投醫院求診，神經內科主任張嘉為診斷後，確診為罕見的自發性低腦壓頭痛、合併硬腦膜下出血，經過治療恢復正常生活。

林姓婦人突然出現頭痛症狀，躺著還好，但坐起來就噁心想吐，痛到無法起身，只好整天臥床，無法工作、也難以進食，1個月暴瘦6公斤，苦不堪言！

張嘉為指出，腦壓過高會引發頭痛，腦壓太低也會引發頭痛，因為顱內腔的容量固定，而這名病患的硬腦膜出現裂隙，使得腦脊髓液滲漏、減少，大腦就出現往下拉扯的現象，導致腦出血並且引發頭痛，還會出現頸部僵硬疼痛、耳鳴、聽力障礙、畏光及噁心等症狀。

張嘉為表示，一般民眾都低估頭痛的嚴重性，經常自行服用止痛藥緩解；不過，由於頭痛的型態多樣，提醒民眾切勿輕忽，如果頭痛型態改變，或者出現新的頭痛症狀，應立即就醫。

(中時)