桃園早餐店凌晨惡火 母女2人命危、3人傷

桃園市平鎮區環南路上一間早餐店宅今（4日）凌晨4時發生大火，兩名62歲、30歲的一對母女，在送醫前已無呼吸生命跡象，另有3名傷者目前已送醫。警消獲報後，出動各式救災、救護車輛共19輛，消防員32名前往搶救，火勢約40分鐘後撲滅。

2名女子分別為62歲林姓、30歲宋姓女子，母女兩人在住宅後方廁所被發現時，已無呼吸生命跡象，分別被送往壢新及中壢天晟醫院急救。消防局表示，火勢燃燒迅速濃煙密布，還波及到隔壁住戶，所幸隔壁住戶內的多名男女緊急逃離，僅受到嗆傷。

消防局初步勘查火場後發現，起火點為地上3層的透天住宅，起火層為1樓；火勢在4時49分撲滅，但房屋幾乎付之一炬，確切起火原因，還有待消防局鑑識。

(中時電子報)