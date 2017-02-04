桃園早餐店凌晨惡火 母女2人命危、3人傷
桃園市平鎮區環南路上一間早餐店宅今（4日）凌晨4時發生大火，兩名62歲、30歲的一對母女，在送醫前已無呼吸生命跡象，另有3名傷者目前已送醫。警消獲報後，出動各式救災、救護車輛共19輛，消防員32名前往搶救，火勢約40分鐘後撲滅。
2名女子分別為62歲林姓、30歲宋姓女子，母女兩人在住宅後方廁所被發現時，已無呼吸生命跡象，分別被送往壢新及中壢天晟醫院急救。消防局表示，火勢燃燒迅速濃煙密布，還波及到隔壁住戶，所幸隔壁住戶內的多名男女緊急逃離，僅受到嗆傷。
消防局初步勘查火場後發現，起火點為地上3層的透天住宅，起火層為1樓；火勢在4時49分撲滅，但房屋幾乎付之一炬，確切起火原因，還有待消防局鑑識。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。