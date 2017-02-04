南投縣草坪頭三花聚頂 賞花秘境變熱區
玉山下的信義鄉草坪頭觀光茶園，農民在田間種植的櫻花、李花和桃花同時盛開，青翠山巒和優美茶園，點綴成色彩繽紛的景致，吸引遊客流連花叢間；草坪頭也從賞花秘境，經過媒體報導、口耳相傳，成為眾所周知的「熱區」。
草坪頭茶區，以「玉山茶」聞名，茶區種植4000多棵櫻花樹，還有李樹、桃樹，散布在茶園間；近年來，草坪頭已經成為賞櫻熱門景點，漫步櫻花小徑，飽覽群山景觀，品嘗茗茶、高山美食，人生樂事！
南投縣政府和信義鄉公所，今年舉辦的草坪頭櫻花季，在假日（2月11、12日），推出音樂與櫻花的交響─街頭藝人表演等藝文活動，讓遊客極盡耳目之娛，身心都舒暢。
草坪頭是茶鄉，農村少有餐飲店家，當地茶農在自家推出在地美食，提供遊客餐飲，其中，「馨茂茶葉」的芥菜羹、黃金筍和高麗菜，都讓縣長林明溱讚不絕口！「冠鈺園」則可體驗在茶園間、李花下吃小火鍋的樂趣。
草坪頭觀光茶園，僅有一條主要聯外道路，為避免交通打結，信義警分局實施管制，從「草坪頭玉山觀光茶園」牌樓，至聖賢宮路段，禁止車輛臨時停車，及甲、乙類大客車通行，管制時段從上午8時至下午4時30分。
(中時)
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