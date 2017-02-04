2月4日各報頭版要聞

重點要聞

●內閣換將 雙林雙陳掌4部會

行政院昨天晚上臨時舉行記者會，宣布內閣調整名單，農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、科技部長則由教育部次長陳良基接任，至於勞動部長由政委林美珠接任，預定下周三交接。這也是林全內閣去年520上台後首度局部改組。

●台鐵370人休年假 記曠職

台鐵與產業工會衝突白熱化！台鐵局昨表示，已對春節連假未按規定出勤員工寄出曠職通知單，總數多達370人，創下台鐵史上最多曠職懲處紀錄。產業工會亦不甘示弱，決在9日走向總統府，向蔡英文總統高喊：「台鐵局違法濫權，絕不接受秋後算賬！。

●年金改革引反彈 試委周玉山：蔡政府太狠毒

被民進黨團視為年金改革「最大變數」的考試院，在周四院會中，試委周玉山開了「新春第一槍」。周玉山炮轟說，「蔡政府的草案如此狠毒！」、「只准被害者流血，卻不聽他們呼痛」。

重點要聞

●勞團看林美珠「奇怪的任命」身為蔡英文表姊 首面對一例一休檢討

行政院昨宣布內閣改組，由政務委員林美珠接任勞動部長，雖然林美珠有法政背景，但勞團直言表示對林美珠不熟，認為這是「很奇怪的任命」，只是政院想要加強管控勞動部，讓人很失望。

●十餘家券商遭駭攻 史上最大宗

昨是新春開紅盤第2天，證券市場出現史上最大宗駭客攻擊，證交所、金管會證期局均證實多家券商遭到電腦駭客攻擊，造成短暫無法下單情況，券商更證實，駭客要求付17萬至31萬元台幣不等的比特幣，不然將植入木馬程式，癱瘓交易系統。金管會主委李瑞倉指出，已通報警方和行政院。

●反壟斷 歐盟恐罰華碩466億

歐盟執委會反壟斷部門周四表示，對華碩等4家消費電子製造商啟動反壟斷調查，因為歐盟懷疑這些業者限制電子裝置的網路銷售，讓消費者無法享受到最低價格。一旦確定違法，罰款將達466億元，將創下台廠因反壟斷遭罰款的最高金額。

重點要聞

●綠色執政指標 林聰賢怎複製宜蘭經驗？

宜蘭縣長林聰賢一直是入閣的熱門人選，七年執政經驗的積累，讓傳聞接手的部會幾乎超過半個行政院各部會，如今花落農委會，未來如何發揮宜蘭的農業經驗，關係到小英政府在農業施政的成敗。

●納管為「計程車公司」 Uber：像用筷子喝湯

Uber宣布下周五暫停在台服務，昨再發新聞稿說，政府要他們登記為計程車公司，「像是喝湯硬是要用筷子一樣行不通。」Uber說，「我們不是一家計程車公司，所以要我們登記為計程車公司是很荒謬的。」

●不怕運量低！ 桃機以南「後段班」看好機捷商機

桃園機場捷運機場以北「前段班」各站，運量預估占總量近八成；機場以南「後段班」被認為將拖累營運成績，但桃園南區商家都視通車為利多，並不看壞運量，還推優惠，盼翻轉過往消費型態，開啟雙北民眾「迴流」往桃園消費的新里程碑。

重點要聞

●內閣局部改組 民進黨團肯定 國民黨團無感

內閣昨進行局部改組，民進黨立院黨團書記長劉世芳大表肯定，認為新任首長身段柔軟、願意溝通；國民黨立院黨團首席副書記長林為洲表示，「無感、有待觀察」，並籲政府「改革」非跑百米，應加強溝通及凝聚共識。

●壓頭浸水、抓腳倒吊…補習班酷刑虐童7年

台北市長欣補習班女負責人林漢凌及女老師劉蕓德、金智儀，三女涉嫌對Ｌ姓男童，祭出壓頭浸水、抓腳倒吊、辣椒水噴眼等「十大酷刑」凌虐，前後長達七年，老師集體虐童行徑，宛如韓國電影「熔爐」翻版，台北地檢署昨依妨害幼童發育罪起訴三女師，最重可處五年徒刑。

●在台發現抗藥性 志賀氏桿菌 染上恐致命

二○一五年起，歐洲、美國、澳洲都發現志賀氏桿菌出現對巨環類口服抗生素有抗藥性，前年六月起，台灣陸續出現志賀氏桿菌對巨環類口服抗生素產生抗藥性的病例，一年內就出現廿一例，散布在北、中部都會區，廿二歲至四十四歲男性都有。疾管署發現患者有腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐、血便或黏液便等症狀。這項研究結果已刊登在美國疾病控制預防中心最新一期（二月號）的《新興傳染病》期刊。

(中時電子報)