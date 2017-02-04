舒淇「不愛放閃」 突放馮德倫合照有玄機
舒淇與馮德倫過去都走低調路線，兩人就算戀愛也都沒讓外界知情，看得出她不愛放閃，反而是在結婚後，透過公司發出婚紗照，大大方方公開。但婚後她也沒發過與老公的合照，昨晚反常在Instagram上曬出合照，但她解釋自己不愛放閃，會放合照其實大有原因。
舒淇昨放出與馮德倫一人拿著一本書的合照，並和粉絲分享有個美好夜晚。由於這是她難得貼出與老公合照，難免就被認為是「終於放閃！」但隨後舒淇又貼了張樂高蝙蝠俠拿著蝦子的Q圖暗示「很瞎！」
被解讀為放閃，舒淇似乎很不是滋味，她表示「我不愛放閃，自己事自己之就好了，若不是被遇到，絕不讓自己閃到腰！」強調「要不做，做不休。」似乎是因被遇到，她不願別人拍的照片被流傳，寧願自己貼出合照搶先一步。
(中時電子報)
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