艾瑪史東磁性嗓 腹絞痛哀嚎所致

腹絞痛是新生兒才有的症狀，威尼斯影展奪大獎、有機會在奧斯卡封后的美國女星艾瑪史東，4歲那年因腹絞痛纏身而哀嚎整整6個月，以致傷了聲帶。

艾瑪史東（Emma Stone）從小就罹患焦慮症，11歲才戒掉吸吮大拇指的習慣，腹絞痛（colic）的往事更加深她的焦躁不安。她回憶，那時媽媽得面對女兒幾乎天天哭鬧不休卻無計可施。

於是藉著嘶聲力竭宣洩痛苦的代價是聲帶長了繭，後遺症就是嗓音變得低沉有磁性，以及日後若拍戲需要大喊不停，至少得失聲1星期。

但就是這麼稀奇，好萊塢雖競爭激烈，受傷的聲帶卻沒阻礙她的發展，而且是被接納的註冊商標，「樂來越愛你」（La La Land）她獨唱4分鐘的橋段，磁性嗓唱透追夢人遭遇不順遂的苦，浸透觀眾的靈魂又賺人熱淚。

不過磁性美聲天后的本事不只感人肺腑而已，來首無厘頭洗腦歌「你是我的小蘋果」，也是笑果十足。

艾瑪史東曾經在體操館玩雙槓項目摔斷雙臂，之後她在「週六夜現場」（SNL）跨刀喜劇單元，載歌載舞、熱唱I Broke My Arms自嘲，於是從低嗓到斷臂都能成為亮點，顯然艾瑪史東天生就適合吃這行飯。

艾瑪史東天生有當明星的條件，高中只讀了1學期就輟學在家自學準備闖演藝圈，但自學還是覺得和圓星夢有段距離，於是她自製精美的ppt檔簡報，如銷售員般向父母「推銷」搬到洛杉磯的必要性。

她最後順利圓夢，來到洛杉磯，一開始並非一帆風順，到了2007年主演「男孩我最壞」（Superbad），獲得好萊塢青少年獎最佳新人，開始受到矚目。

之後與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）在「熟男型不型」（Crazy, Stupid, Love）與「風雲男人幫」（TheGangster Squad）的合作，被送作堆是銀幕最可愛情侶，卻僅止於此，即使「樂來越愛你」是第3度拍檔，也沒有來電。

倒是她演完「蜘蛛人：驚奇再起」（The Amazing Spider- Man）系列，就跟安德魯加菲（Andrew Russell Garfield）在一起，更驚奇的是，艾瑪史東很怕蜘蛛，某次受訪被八隻腳的東西嚇得花容失色，但男友卻是演蜘蛛人的主角。

更奇妙的是，不知是哪來的天外一筆，安德魯加菲、雷恩葛斯林與艾瑪史東，都入圍本屆奧斯卡最佳男女演員獎項，無論最後誰是小金人鍍金的幸運兒或遺珠，銀幕情侶及影壇情侶的配對又將是熱門話題。1060204

(中央社)