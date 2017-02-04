羅浮宮恐攻 嫌犯為埃及國民 250名遊客受驚

武裝警察在羅浮宮附近巡邏。（美聯社）

遊客拍下男子在羅浮宮地下商場攻擊軍人，之後遭到制伏的畫面。（圖片來源：CNN）

巴黎再現疑似「獨狼」式恐攻，1名男子在羅浮宮地下商場持刀攻擊軍人，遭軍人開槍制伏。據消息指出，該名男子為29歲埃及國民，在今年1月底從杜拜抵達巴黎。

外媒報導，該名男子在與羅浮宮相連的地下商場內，持刀攻擊巡邏中的軍人，並高喊：真主阿克巴爾（Allahu Akbar）。受到攻擊的軍人手臂受傷，一開始與該名男子搏鬥，之後對他開了5槍。嫌犯被送醫時仍有意識。

法國當局將此事定調為可疑的恐怖攻擊事件，目前正在進行恐攻調查。據了解有另一人遭到逮捕，但當局未透露是否與這起攻擊事件有關。

當時羅浮宮約有250名遊客，都被帶到一個安全的地區進行檢查，確認沒有其他共犯後，遊客被疏散。目前警方已經在羅浮宮附近拉起警戒線。

喬治亞大學大三學生Taylor Walstrum正是遊客之一，他向CNN表示，當時他正在觀賞名畫「蒙娜麗莎」，突然間警鈴大作，警衛瘋狂地驅趕他們離開。之後他們被帶往地下室一個房間，待了2到3個小時，警察搜查他們的行李，確認沒有危險物品後讓他們離開。

(中時電子報)