《全球星期人物》難民後裔入白宮 川普帝國駙馬庫許納

美國總統川普宣誓就職後，與女兒伊凡卡及女婿庫許納一家合影。（圖/伊凡卡推特）

美國總統川普不顧1月27日紀念納粹屠殺猶太人的「國際大屠殺紀念日」，大筆一揮，簽署行政命令，暫停難民收容計畫，引起舉世嘩然，也掀起國內一波波的抗議潮。然而，在一片爭議聲中，最受矚目的，還是他的女婿，也就是伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）。

選戰期間，這位《紐約觀察報》（New York Observer）發行人利用媒體的力量，捍衛川普，說岳父既非種族主義者，也不反猶太人，因為自己的祖父母就是波蘭猶太人大屠殺慘劇的倖存者，歷盡千辛萬苦，1949年才移民到美國，而向希拉蕊的民主陣營做了有力的反擊。

據《衛報》（The Guardian）報導，在川普下令中止收容難民，引發眾怒後，以色列好幾家報社引用了庫許納已故祖母蕾伊（Rae Kushner）1982年受訪的摘錄，指出當時猶太人所面臨的困境，與目前難民所面對的狀況並無二致。

當時蕾伊表示，她對美國拒收逃避大屠殺的猶太人，而感到痛心疾首。

儘管36歲的庫許納1月獲任白宮高級顧問，入駐西廂，成為眾人眼中前途無量的政治金童，但《紐約時報》（The New York Times）專欄卻質疑，以家世背景而言，最該為難民說話的駙馬，究竟哪兒去了？

消息人士透露，庫許納對岳父的影響力逐漸消退。圖為白宮策略長巴農（左）與庫許納2月3日在橢圓形辦公室交談。（圖/美聯社）

儘管在眾人眼中，庫許納與策略長巴農（Steven Bannon）、白宮高級幕僚康葳（Kellyanne Conway），以及白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）等人是白宮決策核心成員。不過，《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述消息人士的話說，他陷入了職場政治角力。

《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌更指出，他在適應華府的政治環境上十分吃力。消息人士說，庫許納對川普的影響力似乎正在減退，無法控制岳父與他身邊的人。

庫許納在費盡心思，安排好川普與墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的會談後，岳父竟率然取消，令他「氣壞了」。消息人士還透露，他對川普的態度與肢體語言也出現了變化。此外，才短短一星期，他就瘦了一大圈。

出身房地產業的庫許納除了在剛進大學時接觸過政治學外，完全沒有從政經驗，但他學習能力極強，川普曾說：「其實我認為，他熱愛政治更甚於房地產。」

庫許納成長於優渥的環境，他的父親查爾斯‧「查理」‧庫許納（Charles Charlie Kushner）1985年創立了房地產開發機構庫許納公司（Kushner Companies），並將它發展為價值數十億美元的帝國。儘管庫許納的學業成績並不特別突出，但普立茲新聞獎得主高登（Daniel Golden）指出，在老庫許納捐贈250萬美元（約8,000萬台幣）給哈佛大學（Harvard University）後，他成了這長春籐盟校的一員。

後來老庫納許向母校紐約大學（New York University）捐贈300萬美元（近1億台幣），庫納許也進入該校，攻讀企管與法律博士雙學位。不過，在他就讀紐約大學期間，父親2008年因稅務詐欺與非法政治獻金等罪名入獄。也因此，他27歲便接下庫許納公司執行長的重任。

不過，為了進白宮擔任高級顧問，遵守反裙帶關係法（anti-nepotism law），避免利益衝突，他已辭去庫許納公司（Kushner Companies）執行長的職務，處分龐大的資產，同時也賣掉《紐約觀察報》的持股。

庫許納2014年說，父親被捕入獄，讓他了解到，自己再也不想成為檢察官。無論對錯，他都不想對任何家庭造成痛苦。他表示，道德的重責或許是他所承擔不了的。

由於父親總是把他帶在身邊，庫許納耳濡目染，雖然年紀輕輕便接棒，但他隨即就上手。事實上，他早在就讀哈佛時，便開始買賣房地產，賺了2000萬美元（約6.4億台幣）。

父親在阿拉巴馬（Alabama）服刑期間，庫許納每逢周末便去探望。父子倆十分親密，幾乎無所不談，伊凡卡婚前便說，他們的感情好得難以言喻。

庫許納1月20日牽著身穿水晶公主裝的伊凡卡，出席華府慶祝美國總統就職的「自由舞會」。（圖/美聯社）

庫許納厭惡媒體，疼惜家人，並十分注重隱私，鮮少接受訪問。不過，由於妻子伊凡卡熱中經營社群媒體，他與家人親密互動的情形，仍不時出現在網路上。庫許納一家每年秋天都會去採蘋果，圖為庫許納抱著5歲的女兒艾拉貝拉在新澤西採蘋果，右下為3歲的兒子約瑟夫。（圖/伊凡卡Instagram）

庫許納抱著小兒子西奧多，伊凡卡在Instagram上寫著，看著此情此景，讓人心都要融化了。（圖/伊凡卡Instagram）

庫許納說話輕聲細語，態度總是溫文儒雅，有位身為房地產經紀人的朋友認為，他與伊凡卡相識，將會對彼此的事業有所助益，於是為他們牽了線。沒想到2005年他倆一見鍾情，雙雙墜入愛河。

儘管伊凡卡美如天仙，父親川普是億萬富豪，但由於她是長老會基督徒，在庫許納家反對下，她與庫許納2008年曾短暫分手。

據《紐約客》（New Yorker）報導，庫許納自從以1千萬美元（約3億台幣）買下《紐約觀察報》後，便經常尋求媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的建議。而梅鐸當時的妻子鄧文迪得知兩人分手，便挑了一個周末，邀庫許納上自家的遊艇，但沒告訴他，伊凡卡也已受邀。就在鄧文迪充當紅娘下，兩人在遊艇上「不期而遇」，舊情復燃。

後來伊凡卡皈依猶太教，兩人也順利於2009年完婚。他們在猶太教安息日會關掉手機，以徒步代替開車。在紐約街頭，不時會看到他們帶著5歲的女兒艾拉貝拉（Arabella）、3歲的兒子約瑟夫（Joseph），還有不到1歲的西奧多（Theodore）同行。

如今兩人提起往事，都異口同聲地說，這是「我們這輩子所做過最好的交易！」夫妻倆都致力在事業上衝刺，也互相扶持。伊凡卡說，以前和庫許納約會時，不知怎麼的，最後都會跑到他的工地去參觀。

(中時電子報)