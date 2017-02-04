中華隊今飛澳集訓 找出最佳打序
經典賽中華隊今早就搭機前往澳洲進行移地訓練，約早上6點半左右，球員與教練團就陸續抵達桃園機場，針對先發打序，總教練郭泰源回應，會藉由澳洲比賽多去嘗試棒次安排，讓所有人都能上去調整，找出最佳狀態。
針對經典賽內外野守備陣容教練團已經有初步規劃，首席教練吳復連指出，目前就是林益全一壘手、二壘手林智勝、游擊手王勝偉與陳鏞基擇一、三壘手則是蔣智賢與許基宏，外野部分，除了林哲瑄固定中外野外，其餘選手都會上去試試看。
吳復連也特別提到業餘小將岳東華，他說，雖然岳東華沒有在28人名單內，不過會特別觀察他，這次沒有機會入選的話，未來也一定是中華隊的常客。
捕手部分，吳復連指出，目前28人名單內，雖然僅有林琨笙與鄭達鴻，不過還會攜帶牛棚捕手方克偉，在正式比賽中如有傷勢困擾，也能緊急做出更換。
打線方面，吳復連說，目前開路先鋒，應該就是由林哲瑄、胡金龍與張正偉擇一，至於其他棒次，總教練郭泰源回應，這次去澳洲會進行許多棒次上的安排調整，找出最佳狀態。
(中時電子報)
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